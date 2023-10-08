Забудьте об этом пароле: почему использование отпечатка пальца в смартфоне опасно

Рассказываем, как выбрать надежный пароль на телефон

Сегодняшние смартфоны, как правило, оборудованы сканерами отпечатков пальцев, что, по мнению многих, представляет собой эффективное средство защиты устройства от несанкционированного доступа. Кроме того, удобство использования этой функции не может не радовать — достаточно прикоснуться пальцем, и весь процесс разблокировки завершен.

Тем не менее эксперты в области цифровой криминалистики указывают на то, что этот метод нельзя рассматривать как безопасный, пишет radiotrek. Кроме того, в некоторых ситуациях это даже может нанести ущерб вашему здоровью.

Почему нельзя использовать отпечаток пальца как пароль

Преступники легко могут создать копию вашего отпечатка и сделать "слепок" на полимерной основе. Даже без доступа к вашему пальцу, они могут взять отпечаток, найденный на стеклянном стакане. В случае менее находчивых злоумышленников, также для разблокировки ваших устройств возможно применение психологического давления или физической силы.

Как выбрать правильный пароль на телефон

Наиболее безопасным и надежным способом блокировки гаджета является создание сложного пароля, который известен только его владельцу. Кроме того, пин-код для доступа к смартфону должен быть максимально сложным и длинным, и символы, использованные в этом пароле, не должны повторяться в других программных защитах.