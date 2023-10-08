Можно ли ставить телефон заряжаться на ночь? Производители дали четкий ответ

Только вам решать, стоит ли того риск

Заряжать телефон в течение ночи очень удобно, — в ночное время он как правило не используется, и к началу дня он гарантированно уже полностью заряжен.

Однако есть нюансы, которые следует учитывать, прежде чем решить для себя, стоит ли того такая зарядка. О них рассказывают одни из самых популярных производителей техники, пишет ABC News.

Согласно данным исследований, батарея смартфона, выпущенного в 2019 году, может пройти в среднем 850 полных циклов зарядки, после чего ее емкость снизится ниже 80%. Так, через 2-3 года использования телефона, у его батареи останется ниже 80% емкости, и он будет разряжаться заметно быстрее.

В Apple утверждают, что обычные батареи их iPhone рассчитаны на сохранение до 80% емкости после 500 полных циклов зарядки.

Если же оставлять телефон на ночь на зарядке, он зарядится до 100%, прекратит зарядку, спустя время после чего уровень заряда опустится до 99%, и начнется новый цикл зарядки. Так, за одну ночь может выполниться сразу несколько циклов зарядки, в связи с чем аккумулятор потеряет свою емкость быстрее.

"Слишком частое заряжание аккумулятора до 100% может негативно повлиять на общий срок службы", — говорят в Samsung.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно зарядить телефон без света.