Батарея Android будет сохранять заряд сутками: шесть хитрых уловок

Поможет режим низкого энергопотребления и не только

Если правильно настроить мобильный телефон, то он будет дольше оставаться заряженным. Даже несколько небольших корректировок увеличат автономное время работы гаджета.

Google раскрыл шесть хитростей для владельцев Android, позволяющих мгновенно увеличить время автономной работы. Об этом передает The Sun.

Режим низкой мощности

Используйте режим низкого энергопотребления, когда процентов заряда осталось мало. Простая опция уменьшит количество потребляемой устройством энергии. Вы можете найти этот инструмент в разделе "Настройки" > "Аккумулятор" > "Экономия заряда батареи" или "Режим энергосбережения".

Режим экономии батареи

Такая функция работает аналогично режиму низкого энергопотребления, в частности, активирует темный режим. Вам всего лишь нужно открыть приложение "Настройки" > "Аккумулятор" > "Экономия заряда аккумулятора".

Ограничите определенные действия

Пользователям советуют отказаться от некоторых задач, чтобы сэкономить заряд батареи. Например, не стоит использовать навигацию в течение длительного времени. Точно так же вы можете избежать просмотра видео или игр с насыщенной графикой.

Темный режим

Экран смартфона — один из крупнейших потребителей энергии аккумулятора, поэтому важно уделить внимание настройке уровня яркости. Попробуйте включать темный режим всякий раз, когда это удобно. Так батарея будет работать продуктивно и долго прослужит.

Обновление программного обеспечения

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение. Несложная привычка благоприятно скажется на работе вашего устройства.

Отключить службы геоположения

Многие приложения используют данные о вашем местоположении, однако эта услуга часто разряжает батарею и в конечном итоге сокращает срок ее службы. Отключив геоданные, вы защитите свою конфиденциальность, а заодно увеличите время автономной работы гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли заряжать мобильный телефон ночью. Вокруг этой привычки много мифов.