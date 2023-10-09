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Телефон отключается без команды: почему так происходит и что делать

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Телефон
Телефон. Фото Freepik

Иногда проблему можно решить самостоятельно

Смартфон стал настолько важной частью современной жизни, что любые проблемы с ним крайне неприятны. Однако самовольное отключение устройства не только раздражает, но и может создать проблемы лишив связи в самый неподходящий момент.

О том, почему такое может происходить и что делать, рассказал портал itechua. Произвольное выключение смартфона может носить одноразовый характер – случился незначительный сбой в работе операционной системы, поэтому телефон был вынужден отключиться. В этом случае нет необходимости предпринимать какие-либо действия, а вот если такое случается регулярно, необходимо установить и устранить причину.

Почему телефон может отключаться без команды

Неисправный аккумулятор. Столкнувшись с самовольным отключением телефона, нужно, прежде всего, внимательно осмотреть батарею на предмет различных дефектов. Раздутый аккумулятор часто провоцирует сбои в работе смартфона и самопроизвольное выключение устройства. Выход из ситуации – замена аккумулятора оригинальным экземпляром.

Конфликт приложений. Операционная система может конфликтовать с некоторыми программами, отключая телефон. Нужно вспомнить, какие приложения установлены на телефон последними. Установив, какое из них вызывает сбой, его нужно удалить.

Ошибки программного обеспечения. Это — довольно распространенное явление среди новых смартфонов. Избавиться от ошибок в программном обеспечении можно путем ручного изменения прошивки. Однако среднестатистический пользователь вряд ли справится с этой задачей самостоятельно, придется обратиться к специалисту.

Кроме того, иногда в телефоне банально "западает" кнопка отключения устройства, что часто бывает на смартфонах Nokia и Sony Ericsson. Отключаться телефон может и из-за перегрева процессора. В этом случае не обойтись без помощи мастера, который подберет эффективный способ решения проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться. Есть три способа решить проблему.

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