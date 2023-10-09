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Не убьете батарею никогда: как правильно заряжать iPhone, чтобы не испортить аккумулятор

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Батарея телефона не любит быть полностью заряженной Новость обновлена 09 октября 2023, 11:54
Батарея телефона не любит быть полностью заряженной. Фото Freepik

Рассказываем, как сделать так, чтобы iPhone не заряжался больше 80%

Чем дольше ваш iPhone будет стоять полностью заряженным и подключенным к сети, тем короче будет срок службы аккумулятора. Это происходит потому, что регулярная зарядка до 100 процентов может привести к химическому старению аккумулятора и со временем он не сможет удерживать столько заряда, сколько мог поначалу.

Начиная с iOS 13, iPhone имеет оптимизированную функцию зарядки батареи, предназначенную для уменьшения износа батареи. Портал Pocket Lint рассказывает, как использовать оптимизированную зарядку аккумулятора в линейке Apple.

Оптимизированная зарядка на iPhone — что это

Чем полезна оптимизированная зарядка — функция машинного обучения на устройстве запоминает ваш привычный график зарядки и адаптирует способ зарядки так, чтобы продлить срок службы батареи. Например, если вы каждый вечер ложитесь спать в 23:00, ставите телефон на подставку для зарядки и снова снимаете его в 7:00, ваш iPhone усвоит эту процедуру.

Затем он перестанет заряжаться на отметке в 80 процентов в течение ночи и начнет заряжаться как раз вовремя, чтобы вы проснулись с полностью заряженным аккумулятором — до 100 процентов. Вашему iPhone может потребоваться до двух недель, чтобы освоить ваши привычки, прежде чем начнется оптимизированная зарядка.

Чем отличается оптимизированная зарядка на iPhone 15

Серия iPhone 15 – это первый набор iPhone, который добавляет новую опцию оптимизированной зарядки. Вместе с возможностью включить или выключить оптимизированную зарядку, как это можно сделать на старых iPhone, есть также третий вариант: 80-процентное ограничение.

Как и следовало ожидать, эта опция останавливает зарядку выше 80 процентов, даже если вы заряжаете телефон вне привычного графика. Нужно ли использовать оптимизированную зарядку на iPhone — вы сами решаете, стоит ли такого компромисса продление срока службы батареи в целом. Ведь время его автономной работы в течение дня закономерно сократится, если телефон будет заряжен только до 80 процентов.

Как использовать оптимизированную зарядку аккумулятора на iPhone

В новой линейке вы можете использовать или стандартную оптимизированную зарядку, или 80-процентный лимит:

  • Откройте приложение Настройки.
  • Прокрутите вниз и коснитесь значка батареи.
  • Выберите пункт "Исправность аккумулятора и зарядки".
  • Коснитесь оптимизации зарядки.
  • Выберите нужный вам пункт.

А как сделать, чтобы iPhone заряжался после 80% — для этого нужно полностью отключить оптимизированную зарядку в настройках аккумулятора. Алгоритм действий будет такой же, как описан выше.

Можно ли заряжать iPhone до 100% и зачем это делается

Если вы решите использовать новый 80-процентный лимит на iPhone 15, вы можете заметить, что он все еще иногда заряжается до максимума. Это часть функции — время от времени его нужно заряжать до 100 процентов, чтобы выполнить повторную калибровку.

Когда аккумулятор стареет, количество заряда, которое он может удерживать, будет медленно уменьшаться, что, в свою очередь, означает, что значение 80 процентов также уменьшается со временем. Зарядив батарею до полной емкости аккумулятора, ваш iPhone может получить более точное представление о том, как выглядит 80 процентов.

Ранее мы рассказывали, что нужно отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея. Эти простые трюки помогут сохранить заряд телефона, чтобы он работал намного дольше.

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