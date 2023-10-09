Регулирование яркости и не только: пять способов, как экономить заряд телефона

Эти правила помогут дольше сохранять заряд телефона

В нынешние трудные времена очень важно позаботится о том, как экономить не только электроэнергию, но и научится правильно расходовать заряд телефон, чтобы он дольше не разряжался. Особенно актуальны эти подсказки будут в период блекаутов.

Чтобы гаджет был дольше в рабочем состоянии, нужно выполнить несколько простых правил экономии, пишет apostrophe.ua. Ведь бывает так, что устройство подводит в самый неподходящий момент.

Чтобы зарядка телефона дольше держалась

Регулируйте яркость дисплея

Яркость экрана телефона, если она работает на максимум, очень сильно садит заряд. Чтобы избежать быстрого разряжения батареи — уберите лишнее свечение, но оставьте такую яркость, чтобы было комфортно глазам и восприятию гаджета.

Поставьте темную тему

Экономить заряд поможет темная заставка или тема на смартфоне. Также лучше избегать ярких элементов анимации. И опять же, регулирование яркости дисплея.

Отключите беспроводные функции

Сильно садят батарею также такие опции, как Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Лучше всего сразу их отключать после того, как перестали использовать.

Выключите ненужные приложения

Некоторые фоновые программы телефона тоже негативно влияют на скорость, с которой садится батарея. Выключите все ненужные приложения в телефоне, особенно те, которые работают даже при "спящем" телефоне.

Режим полета

Включите режим полета, если вы находитесь в местах с плохим покрытием мобильной связи. Дело в том, что телефон тратит много ресурса на то, чтобы словить сеть. А если вы и так знаете, что ее нет, то зачем напрасно разряжать батарею.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая вредная привычка губительно влияет на ваш телефон. Лучше не держать устройство в этом месте.