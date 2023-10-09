Ответ может вас удивить: можно ли заряжать телефон несколько раз в день

Мало кто знает про этот нюанс

Многие считают, что лучше разряжать телефон, а потом за раз полностью заряжать его батарею, — однако есть нюансы, которые нужно знать.

На самом деле частая зарядка устройств не вредит им. Об этом рассказывают технические эксперты сайта Gear Patrol.

Заряжать телефон часто, — не вредно для аккумулятора. Литий-ионные батареи любят зарядку короткими рывками, так что подключать телефон часто к сети и подзаряжать его на 5-10% не только не вредно, но и желательно.

Основатель Cadex Electronics и главный участник онлайн-ресурса Battery University Исидор Бухман объясняет, что циклический перевод батареи телефона от 100% до нуля и обратно имеет очень ограниченную пользу, поскольку может "откалибровать" телефон, если он делает странные вещи, к примеру, быстро разряжается, хотя и показывал высокий процент заряда.

"Но помимо этого, не рекомендуется совершать полный цикл зарядки литий-ионных аккумуляторов", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит ставить телефон на зарядку на ночь.