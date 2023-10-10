Эта функция стремительно съедает заряд: что можно отключить в iPhone для экономии батареи
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Это реальный способ сэкономить заряд на iPhone
Push-электронная почта – это удобная функция, которая доставляет электронные письма на ваш iPhone, как только они поступают в папку Входящие. Хотя это уведомление в реальном времени может быть полезно, чтобы быть в курсе событий, оно также значительно сокращает время работы батареи вашего устройства. Итак, как сэкономить заряд аккумулятора?
Каждый раз, когда поступает новое электронное письмо, iPhone должен установить соединение с сервером электронной почты, чтобы получить уведомление. Это потребляет как трафик данных, так и заряд аккумулятора. Чтобы сэкономить, портал Citizenside.com советует отключить push-уведомления и настроить электронную почту на получение сообщений вручную или через запланированные промежутки времени.
Что делать, чтобы iPhone не разряжался так быстро — пошаговая инструкция
Чтобы отключить Push Email на вашем iPhone:
- Откройте приложение Настройка на устройстве.
- Прокрутите вниз и нажмите "Почта".
- Выберите "Учетные записи" или имя учетной записи электронной почты.
- Нажмите кнопку "Получить новые данные".
- Выберите "Вручную" или "Получить" вместо "Push".
Если вы хотите получать сообщения электронной почты через определенные промежутки времени, выберите "Получить" и установите требуемый период. Выбрав эти опции, вы получите больше контроля над тем, когда ваш iPhone подключается к серверу электронной почты. Таким образом вы минимизируете ненужную фоновую активность и сохраните время работы аккумулятора.
Также вы всегда можете вручную обновить папку Входящие, открыв приложение электронной почты и потянув экран вниз, чтобы получить новые сообщения. Важно отметить, что отключение push-сообщений может привести к задержке поступления новых сообщений в папку Входящие. Однако если экономия заряда аккумулятора является приоритетом, этот компромисс следует рассмотреть — особенно, если вам не нужны немедленные уведомления по электронной почте.
Кроме того, вы можете выборочно включить push-электронную почту для определенных VIP-контактов или важных аккаунтов электронной почты, отключив ее для других. Управление настройками электронной почты для ограничения push-уведомлений может значительно продлить время работы аккумулятора вашего iPhone.
Ранее мы рассказывали, как заряжать iPhone до 80 процентов. Как вы могли слышать, регулярная зарядка до 100 процентов может привести к химическому старению аккумулятора.