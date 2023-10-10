Эта функция стремительно съедает заряд: что можно отключить в iPhone для экономии батареи

Это реальный способ сэкономить заряд на iPhone

Push-электронная почта – это удобная функция, которая доставляет электронные письма на ваш iPhone, как только они поступают в папку Входящие. Хотя это уведомление в реальном времени может быть полезно, чтобы быть в курсе событий, оно также значительно сокращает время работы батареи вашего устройства. Итак, как сэкономить заряд аккумулятора?

Каждый раз, когда поступает новое электронное письмо, iPhone должен установить соединение с сервером электронной почты, чтобы получить уведомление. Это потребляет как трафик данных, так и заряд аккумулятора. Чтобы сэкономить, портал Citizenside.com советует отключить push-уведомления и настроить электронную почту на получение сообщений вручную или через запланированные промежутки времени.

Что делать, чтобы iPhone не разряжался так быстро — пошаговая инструкция

Чтобы отключить Push Email на вашем iPhone:

Откройте приложение Настройка на устройстве.

Прокрутите вниз и нажмите "Почта".

Выберите "Учетные записи" или имя учетной записи электронной почты.

Нажмите кнопку "Получить новые данные".

Выберите "Вручную" или "Получить" вместо "Push".

Если вы хотите получать сообщения электронной почты через определенные промежутки времени, выберите "Получить" и установите требуемый период. Выбрав эти опции, вы получите больше контроля над тем, когда ваш iPhone подключается к серверу электронной почты. Таким образом вы минимизируете ненужную фоновую активность и сохраните время работы аккумулятора.

Также вы всегда можете вручную обновить папку Входящие, открыв приложение электронной почты и потянув экран вниз, чтобы получить новые сообщения. Важно отметить, что отключение push-сообщений может привести к задержке поступления новых сообщений в папку Входящие. Однако если экономия заряда аккумулятора является приоритетом, этот компромисс следует рассмотреть — особенно, если вам не нужны немедленные уведомления по электронной почте.

Кроме того, вы можете выборочно включить push-электронную почту для определенных VIP-контактов или важных аккаунтов электронной почты, отключив ее для других. Управление настройками электронной почты для ограничения push-уведомлений может значительно продлить время работы аккумулятора вашего iPhone.

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