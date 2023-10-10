Случайно удалили фото или видео? Есть ли на телефоне "Корзина" и как спасти ценный кадр

На восстановление есть 30 дней

Знание нескольких секретов поможет сделать идеальное селфи с помощью телефона. На современных смартфонах можно хранить большой объем информации, но порой что-то все же приходится удалять, либо это может произойти случайно.

Куда попадают файлы после удаления с телефона и есть ли на нем аналог "Корзины" на компьютере, рассказал портал itechua. Удаленные фото и видео можно восстановить в течение месяца.

Хотя в большинстве случаев "Корзины", как таковой, на телефоне может не быть, папка для недавно удалённых фотографий и видеороликов есть практически на любом современном мобильном устройстве. Как ее найти:

откройте фотогалерею на смартфоне

нажмите на вкладку со всеми альбомами

найдите раздел "Недавно удаленные" или "Корзина".

В этом разделе можно найти все фото и видео, удаленные с устройства за последние 30 дней. Именно столько они хранятся в памяти до того, как будут безвозвратно удалены. Нужные фото или видео можно восстановить.

В некоторых телефонах "Корзина" все же есть. Производители оставляют возможность вернуть недавно удаленные файлы, которые также хранятся на телефоне около месяца. Найти этот раздел можно во встроенном "Файловом менеджере" или "Диспетчере файлов".

Если на смартфоне нет встроенной функции "Корзина", добавить ее можно самостоятельно. Существует множество программ, которые дают доступ к недавно удалённым файлам. Более того, большинство из них дают возможность восстановить файл даже в случае, если вы скачали приложение уже после удаления файла. Для поиска таких приложений нужно перейти в Google Play и вбить слово "Корзина".

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