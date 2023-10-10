Будет тормозить и зависать: топ-6 вредных привычек, которые убивают ваш телефон

Вы точно допускаете эти ошибки при использовании телефона

Бывает так, что ваш любимый телефон начал глючить и тормозить. Скорее всего, вы допускаете эти ошибки при эксплуатации мобильного устройства. Чтобы улучшить работу своего смартфона, пересмотрите свой подход к его использованию.

Не только разбитые экраны и попадание влаги выводят из строя телефоны, пишет techno.nv.ua. Часто причиной поломок и зависания становятся ошибки при использовании

Топ-6 ошибок при использовании телефона

Не часто обновляете телефон

Если вы постоянно игнорируете обновления от разработчиков, это в конечном итоге приводит к проблемам в работе операционной системы. Лучше вовремя обновлять программы, это улучшит работу смартфона.

Запускаете много программ в фоновом режиме

Значительно замедляют производительность смартфона фоновые программы, которых много одновременно запущено в работу. К тому же это еще и быстрее разряжает батарею телефона. Следите за работой фоновых программ и отключайте лишнее.

Использование не родных зарядок

Зарядка телефона не родным блоком питания может приводить к повреждениям батареи и вызывать другие проблемы с работой смартфона.

Забываете чистить кэш

Память телефона, особенно кэш, нужно регулярно чистить, так как именно это чаще всего приводит к замедлению работы устройства. Приучите себя следить за кэш-памятью и чистить ее.

Излишняя зарядка батареи

Не нужно надолго оставлять телефон на зарядке, так как это вредит батареи. Также не стоит часто включать и выключать зарядку телефона, так как это сокращает жизнь аккумулятора.

Отказ от чехлов и защитных пленок дисплея

При покупке нового телефона люди иногда отказываются от поклейки защитного стекла на экран или подбора чехла для телефона. Это зря. И чехол и защитное стекло точно продлят жизнь вашего телефона.

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