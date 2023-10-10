Как ускорить зарядку телефона: два элементарных лайфхака, о которых мало кто знает

Чтобы ускорить время зарядки вашего телефона, есть два действенных способа

Не очень приятная ситуация может возникнуть, если телефон разрядится в самый неподходящий момент. Есть много способов, как экономить заряд телефона, а есть и рабочие лайфхаки, как ускорить процесс зарядки.

Эксперты рассказали, что смартфон может очень медленно и размеренно заряжаться в случае работы многих фоновых программ и беспроводных функций, пишет apostrophe.ua. Есть два элементарных способа, как сделать зарядку более быстрой и динамичной.

Способ №1

Самый простой и элементарный способ ускорить зарядку — это выключить телефон. Питание ускорится, ведь ни одна функция в телефоне в этот момент не задействована, а значит ничто не садит батарею во время зарядки.

Способ №2

Если вариант полного выключения смартфона вам не подходит, есть другой способ. Для ускорения зарядки можно нажать кнопку "режим полета". Чтобы это сделать, опустите "шторку" на экране телефона, найдите иконку с изображением самолета и нажмите на нее. Так смартфон будет включен, но зарядится быстрее. Важно: не забудьте потом отключить "режим полета", сделать это так же, как включить — просто повторно нажмите на самолетик.

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