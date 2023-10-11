Что сделать, чтобы аккумулятор iPhone работал дольше: поможет один рабочий способ

Нужно выключить одну из не особо нужных функций

Недавно мы рассказывали, что больше всего садит батарею в iPhone, и как отключить эту настройку для экономии батареи. Сегодня рассмотрим еще одну такую функцию — это автоматическая загрузка. Благодаря ей в телефон без ручного вмешательства загружаются обновления приложений, музыка, книги или обновление программного обеспечения.

Несмотря на то, что эта функция удобна, она может потреблять как заряд аккумулятора, так и мобильные данные, если вы не подключены к Wi-Fi. Портал citizenside советует: чтобы продлить время работы аккумулятора и управлять использованием данных, выключите автоматическую загрузку на устройстве.

Как отключить автоматическую загрузку приложений на iPhone — пошагово

Для этого выполните несколько простых действий:

Откройте приложение Настройка на устройстве.

Прокрутите вниз и нажмите кнопку "App Store" или "iTunes & App Store".

Выключите переключатели рядом с типами содержимого, для которых требуется отключить автоматические загрузки, такие как программы, музыка, книги или обновление программного обеспечения.

Если автоматическая загрузка отключена, вы получаете больше контроля над тем, когда и как содержимое загружается на ваш iPhone. Вы можете вручную инициировать загрузку при подключении к Wi-Fi, гарантируя сохранение заряда аккумулятора и предотвращение ненужного использования данных.

Кроме того, отключение автоматических обновлений приложений может также способствовать сохранению заряда батареи. При включении автоматических обновлений устройство постоянно проверяет их наличие и загружает их в фоновом режиме, даже если вы не используете эти приложения активно. Обновляя программы вручную или устанавливая их обновления только при подключении к Wi-Fi, вы восстанавливаете контроль над тем, когда происходит обновление, минимизируя разряд аккумулятора.

Хотя обновление ваших приложений важно для безопасности и функциональности, вы можете найти баланс, проверив наличие обновлений вручную или включив обновления только через Wi-Fi. Таким образом, вы сможете убедиться, что обновления будут загружаться в удобное для вас время и избежать ненужного использования аккумулятора.

Выключив автоматическую загрузку и взяв контроль над тем, когда содержимое загружается на ваш iPhone, вы можете сэкономить заряд аккумулятора, уменьшить использование сотовых данных и получить больше контроля над общей производительностью устройства.

Ранее мы рассказывали, что делать, если телефон стал работать медленно. Какие-то из этих восьми советов вы уже наверняка слышали, а о некоторых — мало кто задумывается.