Укр

Телефон будет работать как новенький: пять простых правил

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Телефон
Телефон. Фото pexels.com

Простые привычки принесут много пользы гаджету

Следование простым правилам поможет дольше сохранить заряд смартфона. Также простые рекомендации защитят устройство от преждевременного износа и даже после продолжительного пользования, телефон будет работать как новый.

Об этом пишет портал zdnet.com. Советы специалистов касаются как физической сохранности гаджета, так и его работы.

Обновление программного обеспечения

Не стоит игнорировать запрос смартфона на обновление системы. Обновления не только исправляют ошибки, но и улучшают совместимость приложений. Также они защищают ваш телефон от вредоносных программ и хакеров.

Аккумулятор

Одна из самых частых причин, по которой приходится покупать новый смартфон — уменьшение емкости батареи. Аккумуляторы смартфонов начинают активнее разряжаться после определенного количества зарядок, поэтому имеет смысл более экономно расходовать заряд энергии — снизить яркость экрана, когда нет необходимости, не включать определение местоположения и Bluetooth.

Память телефона

Не стоит бездумно забивать память телефона приложениями, фото и видеофайлами. Это изнашивает систему и приводит к ее быстрому выходу из строя. Стоит взять себе за правило регулярно чистить устройство и от ненужных файлов и от накопившегося мусора.

Чехол и защитная пленка

Такой простой шаг как использование защитного чехла и пленки может уберечь телефон от неприятностей, а владельца от необходимости покупки нового. Пленка предохранит экран от царапин и сколов, а также от трещин, которые могут появиться при падении. Чехол защитит корпус гаджета. В итоге устройство будет дольше выглядеть и работать как новое.

Экстремальные температуры

Смартфоны рассчитаны на работу в определенном температурном диапазоне (зачастую от 0 до 35 градусов по Цельсию) и не стоит длительно использовать их в условиях сильного мороза или жары. Вернувшись домой с мороза не стоит сразу пользоваться телефоном, пусть он сначала полежит при комнатной температуре. Перегрев грозит выходом аккумулятора из строя, поэтому если использовать смартфон в жару все же необходимо — уменьшите яркость экрана, отключите все push-уведомления и выньте его из чехла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли на смартфоне "Корзина". Если вы случайно удалили ценное фото или видео, их можно восстановить в течение ограниченного времени.

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