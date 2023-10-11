Что не так с зарядкой смартфона ночью: нюансы, которые стоит знать

Узнайте, так ли вредна ночная зарядка телефона

Существует такая точка зрения, что ночная зарядка якобы оказывает отрицательное воздействие на мобильный телефон. Тем не менее многие привыкли заряжать свой смартфон именно ночью, так как это крайне удобно: к утру аккумулятор полностью заряжен.

Такие действия не стоит предпринимать, так как это может негативно сказаться на состоянии батареи гаджета и, как следствие, сократить срок его службы, пишет itechua. Рассказываем, насколько это верно, и какие могут быть последствия, если регулярно оставлять смартфон на ночной зарядке.

Можно ли заряжать телефон ночью

Современные смартфоны могут полностью зарядиться в течение 2-3 часов, и даже при ночной зарядке батарея остается на максимальном уровне в течение всей ночи. Однако оказывается, есть некоторые аспекты, о которых стоит помнить в этом случае.

Регулярная ночная зарядка смартфона может ускорить процесс деградации аккумулятора. Со временем батарея постепенно потеряет способность долго сохранять заряд.

Если такая ночная зарядка выполняется редко, то для аккумулятора это не будет проблемой. Однако, если ночная зарядка становится регулярной практикой, это может негативно сказаться как на работоспособности смартфона, так и на его сроке службы.

Ранее мы писали, почему нельзя использовать смартфон во время зарядки. Простой совет, который поможет продлить срок службы аккумулятора.