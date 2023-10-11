Не все знают: можно ли заряжать смартфон зарядкой от планшета

Якобы в таком случае устройство сгорит

Мало кто, возможно, задумывался о том, можно ли использовать зарядное устройство от планшета для зарядки своего смартфона исключительно из-за их схожести. С этим возникают некоторые вопросы.

Мнение о том, что подключение мобильного устройства к зарядному устройству с более высоким током, например, от планшета, может привести к перегреву и выходу из строя смартфона, не соответствует реальности, пишет itechua. Другими словами, смартфон не перегреется и не выйдет из строя при подключении к зарядке от планшета, что означает, что такое соединение безопасно.

Есть ли реальная угроза

Конечно, существует опасность возгорания, которая может возникнуть, если зарядное устройство выдаст напряжение, превышающее необходимое. Тем не менее стоит помнить, что все современные стандартные зарядные устройства имеют одинаковое выходное напряжение — 5 вольт. Это означает, что вы можете спокойно использовать одно и то же зарядное устройство как для смартфона, так и для планшета.

Ранее мы писали, почему нельзя использовать смартфон во время зарядки. Простой совет, который поможет продлить срок службы аккумулятора.