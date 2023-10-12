Как сэкономить заряд на iPhone, отключив одну функцию: она просто поглощает батарею

Некоторые функции не обязательно использовать, а заряда они потребляют много

Почему быстро садится батарея в iPhone, спрашивают многие пользователи. Если с самим аккумулятором все в порядке, то его быстро разряжают многие функции, которые включены по умолчанию, хотя это и не является обязательным условием для корректной работы. Недавно мы рассказывали, как продлить работу батареи iPhone, отключив одну из таких функций.

Еще один подобный поглотитель батареи — это Background App Refresh. Как сообщает портал citizenside, эта функция позволяет программам непрерывно обновлять и получать содержимое в фоновом режиме. Хотя она обеспечивает удобство и гарантирует, что когда вы открываете приложения, они содержат готовую новую информацию, она также создает нагрузку на время автономной работы вашего устройства.

Как сделать так, чтобы iPhone не разряжался быстро — один из способов

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, выключите обновление приложений в фоне для некоторых из них или вообще. Как отключить фоновое обновление программ на iPhone:

Откройте приложение "Настройки".

Прокрутите вниз и нажмите Общие.

Выберите "Обновление программы в фоновом режиме".

Вы увидите список приложений – выключите переключатель возле каждого, для которого требуется отключить фоновое обновление.

Кроме того, вы можете отключить фоновое обновление для всех программ, выключив главный переключатель в верхней части экрана.

Имейте в виду, что выключение обновлений в фоне может привести к более длительной загрузке некоторых приложений после их открытия. Однако этот компромисс стоит того, если продление срока службы батареи вашего iPhone является приоритетом.

Рекомендуется отключить фоновое обновление для тех программ, которые не требуют постоянного обновления, например погоды или новостей. Ведь вы можете вручную обновить содержимое, когда это необходимо.

Однако для программ обмена сообщениями или клиентов электронной почты, от которых вы хотите получать уведомления в реальном времени, следует оставить фоновое обновление включенным. Выключив Background App Refresh или выборочно включив его для определенных приложений, вы можете сэкономить заряд батареи и обеспечить, чтобы устройство использовало фоновые процессы только при необходимости.

Ранее мы рассказывали, почему выгорает экран телефона и что делать, чтобы экран не выгорал. Это явление может произойти на любом устройстве, независимо от его цены или класса.