Есть золотые правила: как хранить телефон, который не используется

Несколько простых советов помогут вам сохранить жизнь старому гаджету

Хранение телефона, который вы уже отправили "на пенсию", но все же хотите его сохранить, должно быть правильным, чтобы не навредить устройству. Есть несколько основных правил, которых стоит придерживаться, если вы намерены в дальнейшем как-то использовать свой старый гаджет.

Поддерживать рабочее состояние смартфона — довольно непростая задача. Если гаджет долгое время не используется, он легко может выйти из строя. Поэтому хоть изредка, но ему нужно уделять внимание. Об этом пишет УНИАН.

Одним из важных моментов хранения старого телефона — его зарядка. Перед тем, как положить устройство на долгое хранение, к примеру, в шкаф, его нужно зарядить до 50-80% и при этом, затем регулярно проверять его и заряжать.

Хранить телефон лучше в его оригинальной упаковке. Однако если ее по каким-то причинам нет, необходимо поставить на гаджет защитную пленку и приобрести для него чехол.

Также немаловажно время от времени проверять его состояние. Для этого достаточно просто включить его и оставить на несколько минут включенным. Такие действия будет достаточно проводить несколько раз в год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что ни в коем случае нельзя ставить на заставку своего телефона. Некоторые картинки или фото могут оказать негативное влияние на ваше настроение.