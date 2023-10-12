Смартфон будет часами сохранять заряд: что изменить в настройках

Несколько простых хитростей помогут оставаться смартфону заряженным дольше

Чем дольше мобильный телефон работает без подзарядки, тем удобнее для пользователя. Некоторые настройки помогут вам сэкономить заряд гаджета.

Чтобы смартфон дольше оставался заряженным, прислушайтесь к простым рекомендациям Google. Об этом передает The Sun.

Во-первых, попробуйте отключить звуки и вибрацию клавиатуры. Небольшое изменение в настройках сохранить драгоценные проценты.

Во-вторых, обратите внимание на экран, ведь он активно пожирает энергию батареи. Чем раньше дисплей будет отключаться перед блокировкой, тем медленнее разряжение вашего гаджета.

В-третьих, уменьшить яркость экрана – маленькая хитрость, которая продлит автономное время работы телефона. Включите самый низкий уровень яркости, который вам комфортен. Кроме того, вы можете активировать автоматическое изменение яркости. Не забывайте о темной теме. Такой режим сэкономит заряд аккумулятора.

Еще один удачный совет – ограничить приложения с высоким расходом заряда батареи. Проверьте в настройках, какие из программ используют больше всего данных.

Адаптивный режим батареи – интеллектуальная функция, которая решит проблему с быстрой разрядкой гаджета. Устройство будет само отслеживать работу гаджета и корректировать настройки, работающие в фоновом режиме.

Кроме того, стоит удалить неиспользуемые учетные записи. Такое решение тоже благоприятно скажется на автономном времени работы телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую функцию отключить на смартфоне для сохранения энергии. Простой трюк понравится владельцам iPhone.