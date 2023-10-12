Как самостоятельно очистить динамик в телефоне: простые лайфхаки со жвачкой и спиртом

Очистить динамики вы можете в домашних условиях с помощью подручных средств

Частое использование мобильного телефона, особенно на прогулках или в общественных местах приводит к его загрязнению. Как и любое устройство, смартфон требует ухода, особенно та его часть, где находятся динамики. Решетка динамиков буквально накапливает в себе пыль и грязь. Но есть элементарные лайфхаки, как ее почистить.

Протереть телефон и уделить особе внимание динамикам можно подручными средствами, которые есть у каждого дома, пишет obozrevatel.com. Запаситесь терпением и приступайте.

Протираем спиртом

Самый простой способ очистки всего телефона и отделов с динамиками — это протереть их спиртом. Слегка увлажните ватную палочку спиртом или перекисью и протрите сначала весь телефон, а затем решетку динамика. Делать это нужно аккуратно, чтобы влага не попала внутрь телефона.

Лайфхак со жвачкой и скотчем

Почистить динамики можно чем-нибудь липким, например жвачкой или скотчем. Прикрепите липкую субстанцию к динамику и легонько нажмите. Это поможет убрать слой пыли или мелкие частицы грязи.

Используйте иглу или кисточку

Еще один способ, как очистить решетку, это использовать иглу. Но это нужно делать очень деликатно, чтобы не повредить отверстия телефона. Также можно задействовать зубную щетку или мягкую кисточку.

Продуйте феном для волос

Это очень простой и самый щадящий способ. Просто продуйте феном для волос отверстия динамиков, это уберет слой пыли с решетки динамиков и других отверстий смартфона.

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