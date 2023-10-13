Как сохранить заряд на iPhone: простой шаг, о котором все забывают

Время автономной работы гаджета можно увеличить несколькими способами

Пользователи iPhone часто замечают, что их устройство разряжается быстрее, чем они ожидают. Это происходит по многим причинам. Один из способов, как продлить работу батареи iPhone, мы описывали в предыдущей статье.

Портал CitizenSide дает еще один ответ на вопрос, что делать, если на iPhone очень быстро садится батарея. Самый простой, но очень эффективный способ сэкономить заряд — это отрегулировать яркость экрана.

Как настроить яркость экрана на iPhone — пошагово

Чем ярче экран, тем больше энергии он потребляет. Уменьшив уровень яркости, вы можете значительно продлить срок службы батареи устройства.

Чтобы настроить яркость экрана:

проведите пальцем вниз от верхнего правого угла экрана;

вы получите доступ в Центр управления;

воспользуйтесь ползунком, чтобы уменьшить яркость.

Имейте в виду, что слишком низкая яркость может напрягать глаза, особенно в условиях яркого освещения. Однако поиск удобной золотой середины поможет сбалансировать эффективность батареи и видимость. Кроме того, включите функцию автоматической яркости в настройках дисплея. Эта функция регулирует яркость в зависимости от условий окружающей среды, обеспечивая оптимальную видимость и сохраняя заряд батареи.

Важно отметить: OLED-дисплеи, например на iPhone X и более поздних моделях, потребляют меньше энергии, когда отображаются более темные цвета. Вы можете использовать обои с темными тонами или переключиться на темный режим, чтобы еще больше снизить потребление энергии. Найдя правильный баланс между видимостью и энергопотреблением, вы сможете наслаждаться большим временем использования без ущерба для просмотра.

Ранее мы рассказывали еще об одном действенном способе продлить время автономной работы телефона. Что сделать, чтобы экономить зарядку на iPhone, вы можете посмотреть по указанной ссылке.