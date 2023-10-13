Wi-Fi на телефоне тормозит? Причина может быть неожиданной

Возможно, проблему будет легко решить

Чтобы телефон работал как новый долгое время, стоит воспользоваться простыми рекомендациями специалистов. Если же смартфон плохо ловит Wi-Fi, прежде всего, стоит сделать одну простую вещь.

Как пишет сайт The Sun, причина плохого соединения телефона с интернетом может быть банальной — ему препятствует чехол. Прежде всего, столкнувшись с такой проблемой, нужно снять с телефона "одежду".

Дело в том, что некоторые материалы, из которых сделан чехол для телефона, могут препятствовать прохождению сигнала Wi-Fi. Скорость интернета из-за этого может ощутимо снижаться.

Поэтому при выборе чехла для телефона стоит руководствоваться не только эстетическими предпочтениями. Хотя, большинство материалов, из которых они делаются, не будут поглощать или блокировать сигнал Wi-Fi или сотовой связи, но есть и такие, что будут это делать.

В частности не стоит выбирать металлический чехол для телефона, либо украшенный большим количеством металлических заклепок, либо блестящих элементов. Сигналы Wi-Fi представляют собой радиоволны и являются электромагнитными. Металл поглощает сигнал и снижает скорость интернета. На его скорость не влияют такие материалы для чехла, как кожа, резина, пластик или силикон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если телефон стоит на зарядке всю ночь, с него нужно обязательно снимать чехол. Игнорирование этого правила грозит печальными последствиями.