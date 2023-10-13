Если отключат свет: эти пять эффективных гаджетов помогут вам пережить блэкаут

Стоит задуматься о том, чтобы обзавестись специальными гаджетами на случай блэкаутов

Как и в прошлом сезоне, украинцы могут столкнуться с отключениями света в холодный период. Чтобы блэкаут не застал вас в расплох, стоит уже сейчас позаботится о гаджетах, которые пригодятся в перебоев с электроэнергией.

Как оказалось, есть пять полезных гаджетов, которыми стоит запастись на "темные времена", пишет hochu.ua. С этими устройствами вам точно не придется сидеть в полной тьме.

Повербанк

Это устройство номер один, которое должно быть у вас на случай блэкаутов. Портативная зарядка поможет всегда оставаться на связи. К тому же, повербанк можно использовать не только для зарядки телефонов, но и других устройств в доме.

Зарядная станция

Кроме или вместо повербанка можно обзавестись еще и портативной зарядной станцией. Это отличное устройство на время блэкаутов, которое способно питать электрикой даже большую технику, например, холодильник, блендер или кофеварку. Единственный минус — это цена, такая станция может стоить от 10 до 130 тысяч гривен.

Дизельный или бензиновый генератор

Генератор может стать хорошим решением, если вы живете в частном доме, поскольку этому устройству нужно пространство на свежем воздухе для сохранения мер безопасности. Также нужно учитывать стоимость дизеля и бензина при покупке генератора, ведь его постоянно нужно будет заправлять.

Гирлянды и маленькие светильники на батарейках

Еще один вариант добавить хоть немного света в темную квартиру или дом — это новогодние гирлянды на батарейках. Также можно приобрести небольшие светильники, которые работают от батареек. Ну и соответственно, запаситесь батарейками к этим девайсам.

Фонарики

Фонарик — это отличное решение на случай блэкаута. Сейчас предлагается большой ассортимент — есть фонарики, которые заряжаются от электрики, есть на батарейках, есть с разная мощностью и продолжительностью работы. Вы точно найдете что-то на своей вкус и кошелек.

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