Никогда не пользуйтесь этой функцией: вот почему смартфон так быстро садится

Всего одно правило спасет аккумулятор вашего гаджета

Продолжительность работы аккумулятора в мобильном устройстве зависит от различных факторов. Например, некоторые действия, такие как использование определенных программ и приложений, могут значительно потреблять заряд. Для того чтобы увеличить срок работы телефона без подзарядки, стоит обратить внимание на настройки дисплея, выбор темы, заставки и обоев.

Лишь одна простая привычка может значительно продлить время работы вашего мобильного устройства без дополнительной зарядки, пишет mobile.asda. Просто включите темный режим, и это поможет сэкономить заряд батареи. Не пользуйтесь светлым фоном.

Почему нужно использовать темный режим

Один из методов для экономии заряда аккумулятора и увеличения его срока службы в течение дня заключается в выборе темных обоев вместо ярких белых фонов на экране телефона. Это связано с тем, что вашему мобильному устройству не потребуется дополнительной энергии для отображения ярких и контрастных цветов на дисплее.

Ранее мы писали, почему нельзя заряжать смартфон ночью. Многие привыкли заряжать свой телефон именно в ночное время, так как это крайне удобно. Но есть одно "но".