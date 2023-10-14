Не только уменьшить яркость: что сделать, чтобы iPhone медленнее разряжался

Это один из самых эффективных способов

Если вы стремитесь максимально увеличить время работы батареи iPhone, ранее мы предлагали один простой, но эффективный метод, о котором все часто забывают. А сегодня рассмотрим еще один способ, который поможет решить вопрос.

Значительно продлить время работы аккумулятора вашего iPhone можно с помощью режима, который специально разработан для уменьшения энергопотребления. Как отмечает портал CitizenSide, эта настройка является одной из самых эффективных функций.

Как включить энергосбережение на iPhone — настройки

Чтобы включить режим низкого потребления энергии, перейдите в программу "Настройки" и нажмите "Аккумулятор". Оттуда можно переключить режим низкого энергопотребления или он может автоматически активироваться, когда заряд аккумулятора достигнет 20% или 10%.

После активации режима низкого энергопотребления в действие вступает несколько мер по энергосбережению:

Сниженная производительность — режим низкого энергопотребления снижает производительность устройства, уменьшая скорость процессора. Это снижение производительности помогает экономить заряд аккумулятора.

— режим низкого энергопотребления снижает производительность устройства, уменьшая скорость процессора. Это снижение производительности помогает экономить заряд аккумулятора. Обновление программ в фоновом режиме — активность в фоновом режиме ограничена. Это не позволяет приложениям обновлять содержимое и данные, когда они не используются.

— активность в фоновом режиме ограничена. Это не позволяет приложениям обновлять содержимое и данные, когда они не используются. Автоматическая блокировка — функция автоматической блокировки экрана настроена на более короткое время. Это экономит энергию путем более быстрого выключения дисплея, когда он не используется активно.

— функция автоматической блокировки экрана настроена на более короткое время. Это экономит энергию путем более быстрого выключения дисплея, когда он не используется активно. Получение почты — получение новых сообщений на электронную почту отключено. Ваш iPhone будет проверять наличие новых сообщений, только когда вы откроете приложение "Почта".

— получение новых сообщений на электронную почту отключено. Ваш iPhone будет проверять наличие новых сообщений, только когда вы откроете приложение "Почта". Hey Siri — функция голосовой активации Hey Siri отключена. Вместо этого вы можете вручную активировать Siri, нажав и удерживая кнопку "Домой" или боковую кнопку.

— функция голосовой активации Hey Siri отключена. Вместо этого вы можете вручную активировать Siri, нажав и удерживая кнопку "Домой" или боковую кнопку. Визуальные эффекты — некоторые визуальные эффекты будут временно отключены, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. К ним относятся анимация приложений, динамические обои и т. п.

Имейте в виду, что в этом режиме некоторые функции могут быть временно ограничены или отключены. Когда вы зарядите iPhone до достаточного уровня, вы можете отключить режим низкого энергопотребления, чтобы восстановить полную функциональность.

Раньше "Телеграф" рассказывал, как правильно заряжать iPhone, чтобы не испортить аккумулятор. Со временем батарея изнашивается, но есть способ отодвинуть этот момент как можно дальше.