Как очистить кэш в Telegram и Viber: зачем это нужно

Telegram и Viber регулярно входят в список самых популярных мессенджеров для общения в Украине

Телефон в современном мире стал не только средством для общения. Новости, фильмы, игры – в нем может быть все. Однако программы создают кэш-файлы, которые позволяют хранить часто используемые данные. За быстрый доступ приходится платить – свободным местом на телефоне. Если память гаджета окончательно забилась, можно удалить кэш-файлы в программах, в том числе в мессенджерах.

"Телеграф" публикует инструкцию, как удалить кэш-файлы в двух программах для общения — Viber и Telegram. Они обе имеют внутренние настройки очистки кэша и не нуждаются в погружении в телефонные параметры.

Как очистить кэш Viber

Нажав три точки справа внизу основного окна программы, нужно перейти в ваш аккаунт. Затем — выбираете в меню "Параметры", а в "Параметрах" — "Память". Программа сосчитает и покажет, сколько памяти занимает кэш и предложит его очистить. Фиолетовая кнопка станет активной и по нажатии кэш очистится.

Как очистить кэш Viber

Как очистить кэш Telegram

Telegram также позволяет очистить кэш достаточно быстро. В левой шторке в программе выбираем "Настройки". В этом мне нужно выбрать "Данные и хранилище". Затем нажимаем "Использование хранилища". Программа сама покажет нам, какие файлы занимают место в кэше по категориям и предложит удалить его.

Как очистить кэш Telegram

Уменьшить размер кэша в программах можно несколькими способами. Первый – отключить автозагрузку изображений и видео, чтобы открывать и видеть только интересующие вас. В Viber это настраивается в разделе "Мультимедиа", а в Telegram в меню "Данные и хранилище". Необходимо либо отключить автозагрузку, либо выбрать для каждого типа соединения желаемый объем загрузок для фото и видео (на инструкции подсвечено желтым). Telegram также позволяет настроить автоматическое удаление кэша. Эта опция находится ниже удаления кэша в разделе "Использование хранилища".

"Телеграф" рассказывал, что не удалять кэш – одна из шести популярных ошибок в пользовании смартфоном. Они все вместе сокращают его срок использования.