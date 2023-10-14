Заряд iPhone не будет исчезать на глазах: три уловки для экономии батареи

Следуйте этим рекомендациям, чтобы смартфон дольше оставался заряженным

Автономное время работы телефона – едва ли не главное требование для пользователей смартфонов. Владельцы iPhone могут столкнуться с проблемой быстрой разрядки, но ее легко решить.

Чтобы гаджет дольше оставался заряженным, вы можете сэкономить заряд iPhone с помощью трех простых уловок. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на рекомендации эксперта.

Шаг №1: Обновление программного обеспечения и приложений

Apple регулярно выпускает обновления, которые, в частности, продлевают срок службы батареи. Убедитесь, что вы используете последнюю версию программного обеспечения. Для этого откройте "Настройки" > "Основные" > "Обновление программного обеспечения". Кроме того, обновите все приложения, так как иногда они перегружают операционную систему и быстро разряжают аккумулятор.

Шаг №2: Настройка 5G

Пользователям рекомендуется изменить настройки 5G. Для этого пройдите в "Настройки" > "Сотовые данные" > "Параметры мобильных данных" > "Голос и данные" и отключите автономный режим 5G. Данная функция, по данным Apple, может негативно отразиться на продуктивности батареи.

Шаг №3: Отключение вибрации

Выполните "Настройки" > "Звук и тактильные ощущения" > "Тактильные ощущения" и отключите функцию. Тактильная обратная связь (то есть небольшая вибрация, которую вы ощущаете при взаимодействии с iPhone) обычно используется при звонке, оповещениях или нажатии клавиатуры. Однако отключение вибрации увеличивает "жизнь" батареи и сэкономит заряд, что благоприятно скажется на длительности работы гаджета без подзарядки.

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