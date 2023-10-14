Размахивать телефоном в воздухе не нужно: две хитрости, чтобы мгновенно ускорить сигнал сети

Зайдите в настройки или активируйте особый режим, чтобы палочек на экране стало больше

С проблемой, когда смартфон не ловит сигнал, сталкивался каждый. В такой ситуации нужно всего лишь прибегнуть к маленьким хитростям.

Два малоизвестных трюка помогут улучшить сигнал сети на мобильном телефоне. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на слова эксперта Sky Mobile Пьера Коппена.

Первая уловка — изменение настроек 5G. Если вы в пути и пытаетесь поймать мобильный сигнал, то настройке параметры сети. По словам эксперта, часто новые телефоны пытаются подключить вас к самой современной сети, например, 5G. Однако вышка может находиться слишком далеко, из-за чего вы останетесь без связи. Пользователям следует переключиться между разными режимами сети и выбрать наиболее оптимальный.

Второй трюк, который улучшит сигнал на смартфоне, активация режима полета. Элементарный совет действительно работает, отмечает Коппен. Если сигнал мобильной сети нестабилен, то включите и выключите режим полета. Такая манипуляция заставит ваш телефон повторно подключиться к сети, что поможет ускорить сигнал.

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