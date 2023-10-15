Удалять фото и приложения не придется: полезный совет, как быстро почистить память на телефоне

Всего за несколько минут можно исправить эту проблему

Многие сталкивались с проблемой нехватки памяти на мобильном телефоне. В таких случаях, как правило, начинают удалять с устройства приложения, а также фотографии и видео с галереи. Однако существуют лайфхаки, которые помогут освободить память другим способом.

"Телеграф" рассказывает, как быстро и просто почистить память на своем телефоне. Это займет всего несколько минут и даст дополнительные мегабайты на устройстве.

Telegram,WhatsApp, а также другие мессенджеры забирают большое количество памяти, поскольку приложения хранят в себе файлы, видео, гифки, фото и прочее, чтобы каждый раз пользователю не приходилось их прогружать.

Для решения этой проблемы необходимо просто очистить кэш в приложении. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующие действия:

Открываем приложение;

Переходим в "Настройки";

Находим раздел "Данные и память";

Затем нажимаем на "Использование памяти";

После этого нажимаем на "Очистить кэш Telegram".

Подобным образом можно почистить и WhatsApp. К слову, большое количество памяти занимает приложение TikTok. При очистке кэша будут удалены ранее загруженные эффекты, фильтры и тд. Затем их просто заново нужно будет прогрузить для использования. Однако все ваши файлы останутся на месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нужно сделать, чтобы зарядить телефон максимально быстро. Для этого нужно активировать всего лишь одну функцию на смартфоне.