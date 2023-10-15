Что отключить в смартфоне, чтобы он работал намного дольше

Сэкономить уровень аккумулятора очень просто

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от различных факторов. Но есть и такие действия, которые, кажется, несущественны, но могут отрицательно сказаться на функционировании аккумулятора устройства.

Какие функции отключить, чтобы смартфон работал дольше, поделились на сайте itsider. Это отлично сэкономит батарею телефона.

Чтобы продлить время работы вашего смартфона, достаточно выключить некоторые из фоновых функций. Спустя один-два года, когда емкость аккумулятора телефона значительно снижается, можно деактивировать некоторые функции, которые экономят заряд.

Одной из причин быстрой разрядки гаджета может быть постоянный поиск Wi-Fi точек доступа или ближайших принтеров, что активирует беспроводной модуль вашего смартфона.

Кроме того, многие приложения имеют настройки автозапуска по умолчанию, предназначенные для передачи данных разработчикам, что, в большинстве случаев, не является необходимым в повседневной жизни.

Если отключить все ненужные функции и включить режим энергосбережения, среднестатистический двухлетний смартфон сможет потреблять на 10% меньше энергии.

Ранее мы писали о признаках, которые свидетельствуют о старении смартфона. Узнайте, когда пора покупать новый гаджет.