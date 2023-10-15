Как ускорить работу iPhone и сэкономить при этом заряд батареи: дельный совет

Не пожалейте времени и результат вас впечатлит

Каждое приложение, установленное на вашем iPhone, занимает место в памяти и может запускать фоновые процессы, даже если оно сейчас не используется. Выполнение этих процессов быстро садит заряд аккумулятора, особенно если у вас одновременно работает несколько приложений.

Один из самых простых способов повысить общую производительность вашего iPhone, одновременно освободив место – удалить ненужные программы. Как отмечает портал CitizenSide, это поможет не только расчистить ваше устройство, но и сэкономить заряд аккумулятора.

Как удалить программу на iPhone — инструкция

Чтобы удалить приложения:

нажмите иконку любой программы на главном экране;

удерживайте ее, пока все иконки не начнут качаться;

коснитесь значка "X" в верхнем углу на том приложении, которое требуется удалить;

подтвердите удаление.

Вы также можете управлять удалением приложения через программу "Настройки", перейдя в "Общие" и "Память iPhone". Здесь вы можете просматривать и удалять приложения в зависимости от их размера и частоты использования.

Решая, какие программы удалить, выбирайте те, которыми вы пользуетесь редко или которые больше не нужны. Игры, платформы социальных сетей и другие программы, которые требуют постоянного подключения к интернету или имеют тяжелую графику, обычно потребляют больше заряда аккумулятора.

Кроме того, найдите дубликаты приложений или более старые версии, которые могут больше не понадобиться. Удаление этих программ не только продлевает время работы аккумулятора, но и освобождает ценное пространство на устройстве, необходимое для нормальной скорости его работы.

Важно: если вы обнаружите, что вам нужна программа, которую вы ранее удалили, не беспокойтесь. App Store сохраняет все ваши прошлые загрузки приложений, позволяя вам повторно загрузить их в любое время.

Потратив время на удаление ненужных программ, вы сможете оптимизировать производительность своего iPhone и наслаждаться продленным временем работы аккумулятора. Регулярная оценка вашей коллекции программ и управление ею гарантирует, что вы используете только те программы, которые вам действительно необходимы.

Раньше мы рассказывали, каким еще образом вы можете получить больше контроля над общей производительностью устройства. Этот способ помогает также продлить время работы батареи iPhone.