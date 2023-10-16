Поразитесь результату: что отключить на iPhone, чтобы сэкономить заряд батареи

Эта простая настройка заметно улучшит энергоэффективность вашего iPhone

Служба определения местоположения – это функция, которая постоянно и активно использует GPS, Wi-Fi и сотовые сети. Ее выключение или ограничение поможет существенно сэкономить заряд аккумулятора и убедиться, что устройство использует информацию о местоположении только при необходимости.

Как отмечает портал CitizenSide, хотя эта функция удобна для различных приложений и служб, она также серьезно истощает аккумулятор. Чтобы предупредить быструю разрядку телефона, выключите геолокацию для программ, которым она не нужна, или отключите их совсем и включайте выборочно по мере необходимости.

Как выключить службы геолокации на iPhone — пошагово

Для этого нужно:

открыть приложение "Настройки" на устройстве;

прокрутить вниз и нажать "Конфиденциальность";

выбрать "Службы местоположения".

Вы можете или отключить главный переключатель вверху для всех приложений, или прокрутить список и выбрать, какие из них должны иметь доступ к местоположению. Важно отметить, что определенные важные сервисы, такие как Карты или Find My iPhone, полагаются на эти Службы для надлежащей работы и отключение может повлиять на их работу.

Выключив Службы определения местоположения или ограничив их доступ к некоторым приложениям, можно продлить время работы аккумулятора вашего iPhone. Включайте геолокацию только в том случае, если она действительно нужна, например, при использовании навигационных программ, регистрации в социальных сетях или использовании служб на основе места вашего нахождения.

Другим вариантом является выбор опции "При использовании программы" для определенных программ в настройках Службы местоположения. Таким образом, эти приложения будут иметь доступ к вашему месту нахождения только тогда, когда они открыты и активно используются.

Не забывайте время от времени просматривать настройки этих служб, поскольку новые приложения могут запрашивать к ним доступ. Внимательно просматривайте каждый запрос, учитывая необходимость доступа к местоположению для оптимального использования аккумулятора и конфиденциальности.

Ранее мы рассказывали о еще одном способе продлить работу аккумулятора iPhone. Этот режим специально разработан для уменьшения энергопотребления и является одним из самых эффективных методов.