Нести на помойку необязательно: почему телефон медленнее заряжается и как это исправить

На скорость восстановления заряда влияет не только кабель

Вопрос эффективной и быстрой зарядки любимых гаджетов становится все более острым с приходом холодного времени года и приближение вероятной угрозы новых отключений света. Поэтому следует обратить внимание на телефон и его процесс зарядки, чтобы убедиться, что он не замедлился и не имеет никаких других проблем.

Если вы заметили, что смартфон потребляет энергию медленнее, не спешите бежать в магазин за новой техникой. Как пишет NV, вполне вероятно, что большинство причин можно быстро исправить без замены телефона.

Итак, почему процесс зарядки может происходить медленнее?

Поврежден кабель или адаптер. Внимательно обследуйте зарядное устройство и осмотрите гнездо для зарядки телефона. Подключив смартфон к электросети, внимательно прислушивайтесь: если адаптер выдает питание, это свидетельствует о неисправности. Которую могут оперативно устранить в сервисном центре. Также вопрос решается приобретением новой зарядки.

Внимательно обследуйте зарядное устройство и осмотрите гнездо для зарядки телефона. Подключив смартфон к электросети, внимательно прислушивайтесь: если адаптер выдает питание, это свидетельствует о неисправности. Которую могут оперативно устранить в сервисном центре. Также вопрос решается приобретением новой зарядки. Слабый источник питания. Быстрая зарядка, которой могут похвастаться большинство нынешних гаджетов, не будет происходить, если вы возобновляете заряд аккумулятора от ноутбука, павербанка или в автомобиле. Здесь стоит только смириться и подождать немного дольше, чем зарядка завершится.

Использование телефона при зарядке. Такое поведение равно дополнительной нагрузке на батарею. Само собой, это влияет на снижение функциональности гаджета, замедление времени зарядки и вероятное перегревание. Просто оставьте телефон в покое на время, чтобы позволить ему быстрее "поесть" электроэнергии.

Такое поведение равно дополнительной нагрузке на батарею. Само собой, это влияет на снижение функциональности гаджета, замедление времени зарядки и вероятное перегревание. Просто оставьте телефон в покое на время, чтобы позволить ему быстрее "поесть" электроэнергии. Проблема с батареей. Если все предыдущие способы проверены и никак не изменили ситуацию, скорее всего у вас поврежден аккумулятор. В отдельных моделях смартфонов их до сих пор можно спокойно заменять, поэтому обратитесь в сервис-центр, чтобы узнать, возможно ли это. В основном такой ремонт обойдется вам куда дешевле, чем приобретение нового телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно изменить в настройках смартфона, чтобы тот разряжался медленнее.

Также мы объясняли, можно ли заряжать телефон, например, первоначально используемым кабелем для планшета.