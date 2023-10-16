Нести на помойку необязательно: почему телефон медленнее заряжается и как это исправить
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На скорость восстановления заряда влияет не только кабель
Вопрос эффективной и быстрой зарядки любимых гаджетов становится все более острым с приходом холодного времени года и приближение вероятной угрозы новых отключений света. Поэтому следует обратить внимание на телефон и его процесс зарядки, чтобы убедиться, что он не замедлился и не имеет никаких других проблем.
Если вы заметили, что смартфон потребляет энергию медленнее, не спешите бежать в магазин за новой техникой. Как пишет NV, вполне вероятно, что большинство причин можно быстро исправить без замены телефона.
Итак, почему процесс зарядки может происходить медленнее?
- Поврежден кабель или адаптер. Внимательно обследуйте зарядное устройство и осмотрите гнездо для зарядки телефона. Подключив смартфон к электросети, внимательно прислушивайтесь: если адаптер выдает питание, это свидетельствует о неисправности. Которую могут оперативно устранить в сервисном центре. Также вопрос решается приобретением новой зарядки.
- Слабый источник питания. Быстрая зарядка, которой могут похвастаться большинство нынешних гаджетов, не будет происходить, если вы возобновляете заряд аккумулятора от ноутбука, павербанка или в автомобиле. Здесь стоит только смириться и подождать немного дольше, чем зарядка завершится.
- Использование телефона при зарядке. Такое поведение равно дополнительной нагрузке на батарею. Само собой, это влияет на снижение функциональности гаджета, замедление времени зарядки и вероятное перегревание. Просто оставьте телефон в покое на время, чтобы позволить ему быстрее "поесть" электроэнергии.
- Проблема с батареей. Если все предыдущие способы проверены и никак не изменили ситуацию, скорее всего у вас поврежден аккумулятор. В отдельных моделях смартфонов их до сих пор можно спокойно заменять, поэтому обратитесь в сервис-центр, чтобы узнать, возможно ли это. В основном такой ремонт обойдется вам куда дешевле, чем приобретение нового телефона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно изменить в настройках смартфона, чтобы тот разряжался медленнее.
Также мы объясняли, можно ли заряжать телефон, например, первоначально используемым кабелем для планшета.