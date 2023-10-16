Они тормозят роутер: 7 предметов в доме, из-за которых "инет" работает плохо

Не ставьте роутер возле стен и аквариумов

Многие из нас сталкивались с нестабильной работой интернета, однако не всегда корень проблемы заключается в неполадках со стороны интернет-поставщика.

Иногда скорость передачи данных может быть нарушена из-за различных факторов, таких как наличие объектов, способных мешать сигналу, пишет itechua. Некоторые вещи в вашем доме могут стать причиной снижения скорости интернета.

Какие предметы в доме мешают роутеру

Стены, которые слабо пропускают сигналы от роутера. Беспроводные домашние телефоны, которые часто трудно обнаружить в современных домах. Устройства, работающие по технологии Bluetooth, такие, как чайники, мыши и другие аналогичные системы. Аквариумы, особенно большие конструкции, которые могут оказывать значительное воздействие на сигнал интернета. Крупная мебель и большие скульптуры, которые могут блокировать передачу сигнала. Зеркала, способные отражать радиоволновое излучение от роутера. Радиоуправляемые игрушки, которые могут вызвать ослабление сигнала интернета.

Ранее мы писали, можно ли отключать роутер на ночь. Так некоторые пользователи пытаются сэкономить электроэнергию.