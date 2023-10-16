Они тормозят роутер: 7 предметов в доме, из-за которых "инет" работает плохо
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Не ставьте роутер возле стен и аквариумов
Многие из нас сталкивались с нестабильной работой интернета, однако не всегда корень проблемы заключается в неполадках со стороны интернет-поставщика.
Иногда скорость передачи данных может быть нарушена из-за различных факторов, таких как наличие объектов, способных мешать сигналу, пишет itechua. Некоторые вещи в вашем доме могут стать причиной снижения скорости интернета.
Какие предметы в доме мешают роутеру
- Стены, которые слабо пропускают сигналы от роутера.
- Беспроводные домашние телефоны, которые часто трудно обнаружить в современных домах.
- Устройства, работающие по технологии Bluetooth, такие, как чайники, мыши и другие аналогичные системы.
- Аквариумы, особенно большие конструкции, которые могут оказывать значительное воздействие на сигнал интернета.
- Крупная мебель и большие скульптуры, которые могут блокировать передачу сигнала.
- Зеркала, способные отражать радиоволновое излучение от роутера.
- Радиоуправляемые игрушки, которые могут вызвать ослабление сигнала интернета.
Ранее мы писали, можно ли отключать роутер на ночь. Так некоторые пользователи пытаются сэкономить электроэнергию.