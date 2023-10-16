Никогда не заряжайте так телефон: предупреждение эксперта

Многие допускают "капельную" зарядку, которая убивает аккумулятор

Наверняка многие сталкивались с тем, что спустя считанные месяцы после покупки телефона он начинает заметно быстрее разряжаться.

И тому есть одна простая причина, — зарядка ночью. Об этом рассказал доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий CQUniversity Australia Ритеш Чаг, пишет Daily Mail.

"Полная зарядка большинства смартфонов нового поколения занимает от 30 минут до двух часов. Поэтому заряжать телефон в течение ночи не только не нужно, это также ускоряет старение аккумулятора", — подчеркивает эксперт.

Он объясняет, что это происходит потому что литий-ионные батареи в современных телефонах химически разлагаются из-за таких факторов как частота использования устройства, схемы зарядки и колебания температуры. А если ваш телефон заряжается всю ночь, это значит, что он остается подключенным к сети в несколько раз дольше, чем ему нужно. Хорошая новость в том, что гаджет автоматически прекращает зарядку, когда заряд батареи достигает 100%, однако фоновые программы через какое-то время разряжают аккумулятор до 99%, и зарядка начинается снова, и так по кругу. Со временем такая "капельная" зарядка повреждает батарею.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про пять простых правил, чтобы телефон работал как новенький.