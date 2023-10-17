Телефон будет быстро садиться и медленно работать: три частые ошибки владельцев iPhone

Снижает продуктивность смартфона плохое состояние аккумулятора и еще две вещи

Если ваш мобильный телефон медленно работает, возможно, пришло время заменить батарею. Но есть и другие причины, которые нарушают функционирование гаджета.

Пользователям iPhone стоит обратить на три ошибки, чтобы смартфон ускорился, а аккумулятор не разряжался быстро. Советами делится материал The Sun.

Во-первых, не стоит пользоваться аккумулятор, у которого истек срок годности. Со временем емкость батарей во всех моделях iPhone и iPad уменьшатся, как и производительность. Вы можете проверить состояние батареи в "Настройки" > "Аккумулятор" > "Состояние аккумулятора". Если ваш уровень ниже 80%, возможно, стоит заняться заменой.

Во-вторых, не допускайте слишком высокую или низкую температуру устройства. Не стоит оставлять смартфон в теплой машине или пользоваться гаджетом под прями солнечными лучами. Холод тоже способен замедлить работу гаджета. Apple рекомендует избегать экстремальных температур.

И третья ошибка пользователей — низкий объем памяти iPhone, который может привести к снижению производительности устройства. Ресурсы будут уходить на то, чтоб освободить хранилище, что плохо скажется на скорости работы смартфона.

К слову, почистить память на мобильном телефоне очень просто. Об отличном способе ранее писал "Телеграф".