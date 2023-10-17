Три простых шага, которые надо сделать перед зарядкой смартфона: многие об этом не знают

Эти простые правила сохранят от поломок и ускорят процесс

Смартфон может быстро терять заряд из-за того, что в него внедрился вирус, но так, или иначе, заряжать устройство нужно регулярно. Чтобы процесс проходил быстрее и без вреда для гаджета, перед этим нужно выполнить три простых шага.

Об этом рассказывает garden.firenews. Пользователи часто пренебрегают этими действиями, а зря.

Снять чехол. Специалисты советуют взять себе за правило снимать чехол с телефона перед каждой зарядкой. Дело в том, что из-за чехла телефон сильно нагревается во время зарядки. Это может привести к выходу гаджета из строя.

Выключить смартфон, либо перевести его в режим полета. Отключение сократит время, необходимое для зарядки аккумулятора. Если нет возможности полностью отключить телефон, подобный эффект даст и активация режима полета.

Проверить поверхность, на которой будет лежать телефон во время зарядки. Многие не придают этому значения, однако такое невнимание может обернуться неприятностями. Необходимо убедиться, что на смартфон не попадают прямые солнечные лучи. Также нельзя класть телефон, подключенный к сети, на мягкую поверхность. Все это может привести к перегреванию устройства и выходу его из строя.

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