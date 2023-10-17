Укр

Интернет будет подаваться еле-еле: что мешает маршрутизатору Wi-Fi

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Не создавайте помех для маршрутизатора Новость обновлена 17 октября 2023, 11:17
Не создавайте помех для маршрутизатора. Фото Getty Images

Найдите для роутера Wi-Fi правильное место в доме

Скорость домашнего интернета зависит от того, где вы поставили роутер Wi-Fi. Некоторые места в доме совершенно не годятся для размещения устройства.

Чтобы сигнал был быстрым, важно не создавать помех для маршрутизатора Wi-Fi. Об этом говорится в материале Best Life.

Так, интернет будет подаваться еле-еле, если ваш маршрутизатор установлен в неправильном месте. То, где вы именно вы разместите роутер в доме, может существенно повлиять на его работу.

К примеру, сигналу Wi-Fi могут препятствовать помехи от других электронных устройств или физических барьеров. Беспроводные телефоны, микроволновые печи и даже другие близлежащие сети Wi-Fi – вещи, которые снижают скорость домашнего интернета. Кроме того, не рекомендуется размещать маршрутизатор в чулане, за толстыми стенами или вдали от основной зоны использования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что простая привычка поможет усилить сигнал сети на маршрутизаторе. Просто периодически пользователям нужно делать одну элементарную манипуляцию с роутером Wi-Fi.

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#Интернет #Wi-Fi #Wi-Fi роутер