Ваш iPhone не сядет дольше и будет меньше отвлекать: полезный лайфхак на заметку

Сохраните заряд телефона и приватность

Уведомление приложений — это удобный способ быть в курсе важной информации и процессов. Однако слишком частые или лишние в конкретный момент оповещения могут не только отвлекать или привлекать внимание, но и быстрее садить телефон. Ранее мы рассказывали, как можно продлить время работы батареи на iPhone.

А сегодня вместе с порталом CitizenSide рассмотрим, как управлять уведомлениями программ, чтобы настроить их в соответствии с личными потребностями. Таким образом можно не только убрать отвлекающий фактор, но и снизить ненужную фоновую активность, оптимизировать производительность iPhone и сэкономить заряд аккумулятора.

Как правильно настроить уведомления на iPhone — инструкция

Для этого выполните следующие шаги:

Перейдите в программу Настройки на своем устройстве.

Прокрутите вниз и нажмите "Уведомления".

Вы увидите список установленных приложений. Коснитесь программы, оповещениями которой необходимо управлять.

Тут вы можете настроить параметры уведомлений для конкретного приложения, включая стиль, звук, значки и то, появляются ли они на экране блокировки.

Вы также можете решить, будут ли оповещения программы группироваться или отправляться отдельно.

Если вы хотите временно отключить уведомления для приложения, вы можете включить переключатель "Разрешить уведомления" в верхней части экрана или использовать настройки "Центра уведомлений", чтобы выбрать, когда и как будут отображаться уведомления приложения.

Уделите немного времени, чтобы внимательно просмотреть настройки каждой программы и определить, какие уведомления важны, а какие нет. Рассмотрите приоритет оповещений от важных для вас приложений, ограничив или отключив их от некритических программ, которые не требуют вашего немедленного внимания.

Выключение ненужных уведомлений поможет уменьшить количество фоновых процессов, выполняемых на вашем устройстве, и сэкономить заряд аккумулятора. Также следует отметить, что некоторые приложения имеют собственные опции оповещений в самой программе. Для дальнейших настроек проверьте их в каждом отдельном приложении, чтобы установить определенные уведомления или полностью отключить их.

Управляя оповещениями приложения, вы можете найти баланс между получением информации, сохранением заряда батареи и оптимизацией производительности на вашем iPhone. Также вам может быть интересно узнать, что больше всего садит батарею в iPhone — это как раз одна из таких функций.