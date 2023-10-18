Что нужно сделать с телефоном в общественном транспорте: простой трюк убережет от неприятностей

Простой шаг защитит от проблем

Смартфон, который стал неотъемлемой частью современной жизни, нуждается в правильном обращении — например, перед тем, как поставить его на зарядку, нужно сделать три вещи. Также необходимо позаботиться о своем гаджете, спускаясь в метро.

Об этом рассказывает garden.firenews. Большинство людей ничего не делают со своим мобильным телефоном в метро, а зря — пренебрежение простым действием сильно увеличивает нагрузку на устройство.

Дело в том, что в метро не очень хорошая мобильная связь. Однако смартфон продолжает искать сигнал снова и снова. В результате уровень заряда батареи быстро снижается. Если человек пользуется метро регулярно, — например, с его помощью каждый день добирается на работу, аккумулятор будет изнашиваться значительно быстрее.

Однако активация одной функции защитит от этой неприятности. Спускаясь в метро, телефон стоит перевести в режим полета. Чтобы активировать авиарежим, нужно опустить шторку уведомлений и нажать круглую кнопку с изображением самолета.

После этого все беспроводные технологии на устройстве будут отключены. Мобильный телефон перестанет "ловить" сигнал и искать сеть Wi-Fi, а заряд батареи не будет быстро тратиться. После выхода из метро режим полета нужно отключить.

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