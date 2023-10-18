Ваш iPhone перестанет разряжаться так быстро: три простые уловки для экономии батареи

Продлить автономное время работы смартфона очень просто

Чем дольше мобильный телефон может оставаться заряженным, тем лучше для пользователя. Владельцы iPhone нередко сталкиваются с быстрым истощением аккумулятора, но эту проблему легко решить.

Чтобы увеличить автономное время работы iPhone, обратите внимание на три уловки. Об этом говорится в материале The Sun.

Во-первых, обратите внимание приложения, работающие в фоновом режиме. Если программы будут круглосуточно обновляться, то батарея будет разряжаться меньше. Не во всех случаях необходимо фоновое обновление, поэтому стоит отрегулировать настройки для каждого из ваших приложений. Выполните: "Настройки", "Основные", "Обновление фонового приложения" и отключите все программы, которые вы не хотите запускать в фоновом режиме.

Во-вторых, пожирать заряд аккумулятора на iPhone будет функция Always On Display. Если эта опция активна, то дисплей не гаснет полностью, а лишь тускнеет, чтобы вы могли видеть время и уведомления. В целях экономии заряд рекомендуется отключить этот инструмент в настройках экрана.

В-третьих, телефон может быстро разряжаться, если вы используете 5G. Эта возможность может обеспечить лучшую скорость передачи данных, но при этом потребляет больше заряда батареи. Хорошая идея: включить режим 5G Auto, который подключает 5G только тогда, когда это необходимо для повышения производительности и оптимизации времени автономной работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Эксперты назвали частую ошибку.