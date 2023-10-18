Как зарядить телефон в условиях блэкаута: четыре рабочих способа, чтобы оставаться на связи

Главное не паниковать, что-то из этого точно есть у вас дома

С наступлением холодов украинцев все чаще предупреждают о возможных отключениях света в ближайшее время. Мы уже рассказывали, как подготовить смартфон к работе во время блэкаута, а сегодня предлагаем узнать, как зарядить устройство, если оно уже село.

Есть несколько способов зарядить телефон во время отключения электроэнергии, пишет psm7.com. Главное не паниковать, потому что у вас дома точно есть что-то подходящее.

Повербанк

Самое простое решение — приобрести павербанк и заряжать телефон от него. Самого простого и дешевого повербанка на 10 000 mAh хватит, как минимум, на две зарядки телефона. И конечно, если уже зарядили устройство, то нужно заботится о том, чтобы сохранять заряд.

Велосипедный генератор

Если вы владелец велика, то у вас должен быть и велосипедный генератор. Это такое устройство, которое устанавливают для свечения фонаря на двухколесном. Конечно, это не самый удобный способ заряжать телефон, но в экстренной ситуации может здорово выручить.

Аккумулятор в машине

Если у вас есть машина, то проблем с зарядкой телефона не возникнет, так как заряжаться можно в авто. Если машины нет, то можно попроситься зарядить телефон у знакомых или соседей. Главное иметь под рукой нужный кабель для зарядки.

Ноутбук и колонки

Мало кто знает, что заряжать телефон можно от портативных колонок, так как они тоже своеобразный павербанк. Нужно просто подсоединить к ним USB кабель. Та же история и с ноутбуком, с его помощью тоже можно заряжать смартфоны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простых способах приготовить или разогреть еду во время блэкаута. Эти лайфхаки пригодятся на случай блэкаутов.