Сэкономит заряд и трафик: отключите одну ненужную функцию на iPhone и удивитесь результату

Используйте Wi-Fi вместо мобильных данных

Недавно мы рассказывали об отличном способе сэкономить заряд аккумулятора вашего iPhone. Еще один метод — это использовать Wi-Fi вместо сотовых данных, когда это возможно.

Когда устройство подключено к Wi-Fi, оно не только обеспечивает более быстрый и более стабильный доступ к интернету. Портал CitizenSide отмечает, что это минимизирует использование мобильной передачи данных, которая может значительно разряжать аккумулятор.

Что надо отключить, чтобы iPhone не разряжался — совет

Одна из функций, которая приводит к более быстрой разрядке батареи — Wi-Fi Assist. Она автоматически переключает устройство на сотовую связь, когда сигнал Wi-Fi слабый. Хотя это обеспечивает непрерывное подключение к интернету, это может привести к увеличению использования сотовых данных и потенциальной разрядке аккумулятора.

Чтобы отключить Wi-Fi Assist, выделите программу "Настройки", коснитесь "Cellular" и прокрутите вниз, чтобы найти функцию Wi-Fi Assist. Дополнительные моменты, которые связаны с Wi-Fi и экономией батареи:

Управление настройками сети Wi-Fi. В приложении "Настройки" выберите "Wi-Fi", чтобы просмотреть список доступных сетей. Если есть известные сети, которыми вы больше не пользуетесь или не доверяете, вы можете выбрать "Забыть" о них. Это позволяет предотвратить автоматическое подключение устройства к ненужным или ненадежным сетям, экономя заряд аккумулятора.

В приложении "Настройки" выберите "Wi-Fi", чтобы просмотреть список доступных сетей. Если есть известные сети, которыми вы больше не пользуетесь или не доверяете, вы можете выбрать "Забыть" о них. Это позволяет предотвратить автоматическое подключение устройства к ненужным или ненадежным сетям, экономя заряд аккумулятора. Используйте вызовы Wi-Fi. Если оператор поддерживает вызовы Wi-Fi, включив эту функцию, вы сможете осуществлять и принимать вызовы через сеть Wi-Fi вместо использования сотовых данных. Это не только сохраняет заряд аккумулятора, но и улучшает качество связи в слабых сотовых сигналах.

Выключите доступ к мобильным данным для ряда приложений. Некоторые программы могут постоянно использовать мобильные данные в фоновом режиме, даже если вы подключены к Wi-Fi. Чтобы предотвратить это ненужное использование, вы можете перейти в программу "Настройки", нажать "Сотовая связь" и прокрутить вниз, чтобы вручную отключить доступ к мобильным данным для определенных приложений, которые не важны для работы в интернете.

Предпочитая Wi-Fi мобильным данным, вы можете значительно продлить время работы аккумулятора своего iPhone. Воспользуйтесь преимуществами доступных сетей Wi-Fi, управляйте настройками Wi-Fi и выключите ненужный доступ к мобильным данным, чтобы полностью оптимизировать энергоэффективность устройства.

Ранее мы рассказывали, как ускорить работу iPhone и сэкономить при этом заряд батареи. Потратив совсем немного времени, вы сможете оптимизировать производительность телефона и наслаждаться более долгим автономным использованием устройства.