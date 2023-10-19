Успеть за 10 минут: как быстро зарядить телефон — 3 главных лайфхака

Вы всегда сможете оставаться на связи

Бывает так, что у нас просто не хватает времени зарядить свой мобильный телефон. Многие обращают на это внимание, когда им нужно срочно куда-то уходить, а времени на зарядку практически нет.

"Телеграф" рассказывает о том, при помощи каких хитростей можно успеть зарядить гаджет буквально за 10 минут. Для этого вы должны помнить о трех простых правилах.

Не заряжайте телефон от ноутбука

Если вам нужно "выжать" как можно больше от зарядки, откажитесь от этой идеи. Гаджет нужно заряжать только через зарядное устройство, подключенное к розетке. Если же вы подключите кабель к ноутбуку, телевизору или другому устройству, зарядка будет идти очень медленно.

Не нужно постоянно проверять уровень заряда

Когда вы спешите, вы постоянно будете в панике проверять уровень зарядки. Но каждый раз, когда вы это делаете, вы тормозите процесс зарядки. Дело в том, что вы будете включать экран для этого, а это также требует определенных затрат от аккумулятора.

Выключите WiFi и другие беспроводные технологии

Вам нужно позаботиться о том, чтобы во время зарядки были отключены все фоновые приложения. Они также будут мешать процессу, а без них зарядка идет в разы лучше.

Если хотите решить вопрос одним махом — поставьте телефон в "режим полета".

Ранее "Телеграф" писал о том, что как правильно экономить заряд телефона.