Назван оптимальный процент зарядки мобильного телефона: и это не 100

Чтобы батарея смартфона прослужила дольше, нужно помнить об одном нюансе

Необязательно каждый раз заряжать мобильный телефон до 100%. Более того, такая привычка может навредить, лучше добиваться определенного диапазона процентов.

Чтобы увеличить срок службы аккумулятора на Android, заряжайте смартфон до правильного процента. Об этом говорится в материале Best Life.

Так, современные батареи телефонов начинают портиться спустя 2-5 лет. Однако простая привычка поможет продлить "жизнь" устройства. Прежде всего не рекомендуется позволять гаджету полностью разряжаться. И самое главное: заряжайте гаджет не до максимальной отметки, а сохраняйте заряд в оптимальном диапазоне. В частности, поэтому не советуют оставлять гаджет на зарядке на ночь.

До какого процента нужно заряжать телефон? Наиболее верное решение, удерживать заряд от 20 до 80 процентов. Так вы подвергаете аккумулятор воздействию относительно низкого напряжения, что может фактически продлить общий срок службы батареи. В долгосрочной перспективе такое правило сэкономит вам время и деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно ускорить процесс зарядки мобильного телефона. С помощью маленьких хитростей заряд пополнится очень быстро.