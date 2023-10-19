Зачем перезагружать смартфон каждый день: пользы больше, чем вы думаете

Включайте и выключайте телефон регулярно, и вот почему

Многие пользователи забывают о перезагрузке мобильного телефона, однако простая манипуляция весьма полезна. Включение-выключение гаджета ежедневно даже помогает защититься от хакеров.

Рекомендуется перезагружать смартфон каждый день. Такой совет дают техноэксперты в материале Best Life.

Так, пользователям стоит обзавестись привычкой регулярно выключать, а затем спустя пять минут включать гаджет. Перезагрузка – один из способов сохранять кибергигиену. Нехитрый шаг даст защиту от шпионского ПО, так как таким образом вы закрываете активные приложения и останавливаете все процессы, работающие в фоновом режиме, чем мешаете действиям хакеров.

Конечно, этот трюк не сможет защитить вас от всех угроз (например, если ваш пароль уже украден злоумышленниками), но нарушение послужит неудобством для кибермошенников. Особенно спасительным перезагрузка станет, если хакеры только что получили доступ к вашему устройству.

Кроме того, советуем не забывать предпринимать другие защитные меры против кибератак. Установите на телефоне надежный пароль, обновляйте программное обеспечение, храните резервную копию данных, включите систему отслеживания на случай кражи гаджета.

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