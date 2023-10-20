Так думают все и ошибаются: закрытие каких программ действительно экономит заряд батареи iPhone

Есть только три случая, когда закрытие приложений полезно

Одним из распространенных убеждений является то, что закрытие не используемых программ из переключателя приложений увеличивает время работы аккумулятора на iPhone. Но, хотя некоторые программы и правда могут продолжать работать в фоновом режиме и потреблять ресурс, iOS максимально оптимизирован для эффективного управления этими процессами.

В большинстве случаев закрытие приложений вручную не влияет на время автономной работы, отмечает портал citizenside. Однако есть случаи, когда закрытие некоторых программ может быть полезным для оптимизации работы аккумулятора.

Как оптимизировать батарею на iPhone — проверьте эти приложения

Вот когда это может быть полезным:

Приложения, чрезмерно использующие фоновое обновление — некоторые программы, особенно постоянно обновляющие данные в фоновом режиме, могут потреблять больше заряда аккумулятора. Если вы заметили, что определенное приложение постоянно разряжает батарею, закройте его из переключателя программ, чтобы сохранить энергию.

— некоторые программы, особенно постоянно обновляющие данные в фоновом режиме, могут потреблять больше заряда аккумулятора. Если вы заметили, что определенное приложение постоянно разряжает батарею, закройте его из переключателя программ, чтобы сохранить энергию. Приложения с известными проблемами , связанными с разрядкой батареи — иногда определенные программы могут иметь ошибки или проблемы с производительностью, что приводит к чрезмерному потреблению энергии. В этих случаях проблему можно решить, закрыв и перезапустив программу вручную.

, связанными с разрядкой батареи — иногда определенные программы могут иметь ошибки или проблемы с производительностью, что приводит к чрезмерному потреблению энергии. В этих случаях проблему можно решить, закрыв и перезапустив программу вручную. Приложения, которые широко используют геоданные вашего устройства. Например, программы навигации или для обмена поездками активно используют GPS, что может разряжать аккумулятор. Если вам не нужны эти приложения постоянно, их закрытие из переключателя может помочь сэкономить энергию.

Хотя закрытие программ вручную в большинстве случаев заметно не продлевает время работы аккумулятора, это может оказаться полезным в этих определенных ситуациях. Мониторинг использования приложений, закрытие энергоемких приложений и обеспечение использования служб на основе определения местоположения только при необходимости могут помочь оптимизировать производительность аккумулятора.

Как закрыть программу на iPhone — три шага

Для этого выполните такие действия:

Дважды щелкните кнопку главного экрана, чтобы получить доступ к переключателю приложений.

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы найти программу, которую необходимо закрыть.

Проведите пальцем вверх по предварительному просмотру программы, чтобы закрыть ее.

Как закрыть приложения на iPhone без кнопки домой — просто проведите пальцем по экрану снизу вверх. Важно заметить, что закрытие программ из переключателя удаляет их из активной памяти, а не с устройства. Когда вы перезапустите закрытое приложение, оно продолжит работу с того места, где вы остановились.

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