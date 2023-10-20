Зарядка телефона от ноута: в каком случае этого нельзя делать и чем грозит

Эксперты дали важный совет

Смартфон, который стал неотъемлемой частью современной жизни, нуждается в правильном обращении — например, перед тем, как поставить его на зарядку, нужно сделать три вещи. Специалисты рассказали, вредно ли заряжать телефон от ноутбука и на что обязательно нужно обратить внимание.

Об этом пишет портал itechua. Зарядка телефона от ноутбука производится через любой свободный USB-разъем. Это может быть как порт USB-A, так и современный USB-интерфейс.

Подобный способ зарядки не несет вреда для смартфона. Это ничем не грозит ни ему, ни ноутбуку. Оба устройства имеют контроллер, который ограничивает подаваемую энергию. То есть если смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку, то в процессе восстановления энергии он будет получать ток мощностью 18 Вт, даже если адаптер питания для ноутбука рассчитан на 65 Вт.

Однако кабель, через который происходит заряд, должен был исправен, так как любое его повреждение может нанести вред либо ноуту, либо телефону. По этой причине никогда нельзя заряжать смартфон от ноутбука, если кабель проблемный.

По словам специалистов, для зарядки смартфона от ноута лучше выбирать разъем USB Type-C. Причем использовать можно даже порт, задействованный для пополнения запасов энергии самого ноутбука. Он способен работать в обратную сторону.

Если ноутбук не заряжает телефон, прежде всего нужно убедиться, что штекер вставлен до конца. Можно попробовать переключиться на другой разъем. Если с кабелем и портами все в порядке, а зарядка не происходит, нужно перезагрузить оба устройства.

Важно учитывать, что передача энергии может быть ограничена, если на ноутбуке мало заряда, а его порты выдают недостаточную для смартфона мощность. Выходом может стать использование кабеля для быстрой зарядки.

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