Фен не включайте: что делать с телефоном, упавшим в воду

Сушить смартфон в духовке ни в коем случае нельзя

Падение мобильного телефона в воду может "убить" гаджет, однако пользователи способны это предотвратить. Действовать нужно быстро, но аккуратно, к примеру, фен в такой ситуации только усугубит повреждения.

Если ваш смартфон упал в воду, следуйте простым рекомендациям. Об этом говорится в материале Lifewire.

Так, если в гаджет попадет вода, то есть риск повреждения деталей устройства и даже не исключено замыкание. Элементарные шаги помогут спасти пострадавший телефон.

Во-первых, вам нужно выключить телефон. Пока внутри остается вода, включать гаджет нельзя. При этом никогда не используйте фен, микроволновую печь, духовку или другие источники тепла для сушки смартфона после его падения в воду.

Во-вторых, снимите чехол. Материал может задерживать воду на корпусе телефона, откуда она рискует проникнуть внутрь устройства.

В-третьих, извлеките SIM-карту. Промокните ее насухо.

В-четвертых, снимите аккумулятор, если есть такая возможность. Вытрите батарею, а крышку аккумуляторного отсека оставьте открытой. Если аккумулятор несъемный, пропустите этот шаг.

Следует по максимуму "раздеть" телефон, чтобы все детали могли высохнуть. Только после этого протирайте гаджет насухо, удаляйте остатки воды снаружи и внутри. Для этого подойдет чистая ткань из микрофибры, так вы избежите царапин.

Затем осторожно встряхните гаджет, чтобы удалить воду из порта зарядки, динамиков, кнопок, разъема для наушников, гнезда для SIM-карты и любых других отверстий.

Как высушить мокрый телефон

Выручит в ситуации с намокшим телефоном силикагель, который поставляется в маленьких пакетиках со многими новыми электронными устройствами. В крайнем случае используйте кус-кус, овес или любое другое абсорбирующее вещество. Для этого поместите гаджет в выбранный материал, но не берите герметичный контейнер. Важно, чтобы вода могла испаряться.

Оставьте телефон в покое на 24-48 часов. Лишь после этого разрешено снова включить устройство.

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