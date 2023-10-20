Укр

Медленный смартфон перестанет вас раздражать: маленькие хитрости

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ускорить работу гаджета очень просто Новость обновлена 20 октября 2023, 15:40
Ускорить работу гаджета очень просто. Фото Freepik

Освободите память, отключите фоновое обновление и еще несколько советов помогут решить проблему с гаджетом-"улиткой"

Многие пользователи страдают от медленной работы смартфона. Причин этому немало, но, к счастью, есть много способов исправить ситуацию.

Чтобы ускорить мобильный телефон, обратите внимание на несколько маленьких хитростей. Советами делится Lifewire.

Так, Android чаще всего "тормозит" из-за проблем с программным и аппаратным обеспечением. Первое касается места для хранения и памяти. Второе — устаревших приложений или сбоев операционной системы. Кроме того, нарушать продуктивность гаджета может неисправная батарея.

Что сделать с телефоном, чтобы он быстрее работал:

  • Закройте приложения, которые не нужны в этот момент.
  • Очистите корзину.
  • Удалите программы, которыми не пользуетесь.
  • Очистите кэш приложений.
  • Запретите приложения работать в фоновом режиме.
  • Обновите программы и операционную систему.
  • Пользуйтесь облегченными версиями приложений.
  • Установите антивирусный сканер.
  • Не используйте "живые обои".
  • Удалите приложения, которые больше всего загружают память телефона.
  • Минимизируйте анимацию.
  • Сбросьте настройки (кардинальный шаг).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благоприятно скажется на работе смартфона ежедневная перезагрузка. У этой привычки пользы больше, чем считают пользователи.

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#Смартфон #Телефон