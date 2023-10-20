Медленный смартфон перестанет вас раздражать: маленькие хитрости

Освободите память, отключите фоновое обновление и еще несколько советов помогут решить проблему с гаджетом-"улиткой"

Многие пользователи страдают от медленной работы смартфона. Причин этому немало, но, к счастью, есть много способов исправить ситуацию.

Чтобы ускорить мобильный телефон, обратите внимание на несколько маленьких хитростей. Советами делится Lifewire.

Так, Android чаще всего "тормозит" из-за проблем с программным и аппаратным обеспечением. Первое касается места для хранения и памяти. Второе — устаревших приложений или сбоев операционной системы. Кроме того, нарушать продуктивность гаджета может неисправная батарея.

Что сделать с телефоном, чтобы он быстрее работал:

Закройте приложения, которые не нужны в этот момент.

Очистите корзину.

Удалите программы, которыми не пользуетесь.

Очистите кэш приложений.

Запретите приложения работать в фоновом режиме.

Обновите программы и операционную систему.

Пользуйтесь облегченными версиями приложений.

Установите антивирусный сканер.

Не используйте "живые обои".

Удалите приложения, которые больше всего загружают память телефона.

Минимизируйте анимацию.

Сбросьте настройки (кардинальный шаг).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благоприятно скажется на работе смартфона ежедневная перезагрузка. У этой привычки пользы больше, чем считают пользователи.