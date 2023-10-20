Медленный смартфон перестанет вас раздражать: маленькие хитрости
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Освободите память, отключите фоновое обновление и еще несколько советов помогут решить проблему с гаджетом-"улиткой"
Многие пользователи страдают от медленной работы смартфона. Причин этому немало, но, к счастью, есть много способов исправить ситуацию.
Чтобы ускорить мобильный телефон, обратите внимание на несколько маленьких хитростей. Советами делится Lifewire.
Так, Android чаще всего "тормозит" из-за проблем с программным и аппаратным обеспечением. Первое касается места для хранения и памяти. Второе — устаревших приложений или сбоев операционной системы. Кроме того, нарушать продуктивность гаджета может неисправная батарея.
Что сделать с телефоном, чтобы он быстрее работал:
- Закройте приложения, которые не нужны в этот момент.
- Очистите корзину.
- Удалите программы, которыми не пользуетесь.
- Очистите кэш приложений.
- Запретите приложения работать в фоновом режиме.
- Обновите программы и операционную систему.
- Пользуйтесь облегченными версиями приложений.
- Установите антивирусный сканер.
- Не используйте "живые обои".
- Удалите приложения, которые больше всего загружают память телефона.
- Минимизируйте анимацию.
- Сбросьте настройки (кардинальный шаг).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что благоприятно скажется на работе смартфона ежедневная перезагрузка. У этой привычки пользы больше, чем считают пользователи.