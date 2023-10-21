Вы просто убиваете батарею: почему не стоит использовать телефон во время зарядки

Срок службы аккумулятора может значительно сократиться

Современному человеку смартфон стал просто незаменимым помощником. Это и личный секретарь, напоминающий о днях рождения и других важных событиях, и постоянный связной с родными и близкими, развлекательный центр и источник любой интересующей нас информации. Тем более важно знать, как заряжать телефон, чтобы не испортить аккумулятор раньше времени.

Еще один важный момент — это работа с телефоном во время того, как гаджет подключен к зарядному устройству. Многие пользователи и не задумываются, к чему это может привести.

Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки — нежелательно

Если во время зарядки вы:

просматриваете соцсети;

читаете новостные каналы;

играете в игры;

смотрите видео;

разговариваете по мобильной или видеосвязи — вы подвергаете свое устройство большому риску.

В частности, батарея телефона и так нагревается во время зарядки, а активное использование приводит к риску критического перегрева. В лучшем случае, от чрезмерной нагрузки аккумулятор будет изнашиваться гораздо быстрее, чем предусмотрено производителем, и телефон гораздо раньше начнет плохо сохранять заряд батареи и быстро разряжаться. В худшем случае возможно повреждение батареи — известно, что некоторые аккумуляторы взрывались от перегрева.

Стоит отметить, что современные устройства имеют несколько лучшую защиту от перегрева, чем более ранние смартфоны. Также учтите, что если пользоваться телефоном, который подключен к сети, увеличивается не только температура батареи, но и время восстановление заряда. Поэтому использовать ли телефон во время подзарядки, определите по своим приоритетам.

Помните, что бережное отношение к гаджету значительно продлит срок его жизни и сохранит производительность. Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон стал работать медленно — все знают, как сильно раздражает, когда устройство тормозит.